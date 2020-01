Balestrate (PA). Spettacolare passaggio di una famiglia di delfini ripresi in un video

Uno spettacolo della natura di straordinaria bellezza che ha emozionato i fortunati presenti all’evento

Una famiglia di delfini ha fatto un’improvvisato “spettacolo” davanti la costa di Balestrate a pochi chilometri da Palermo. Un’intera famiglia di cetacei che si rincorreva gioiosamente in mare, in quella che sembrava una armoniosa danza.

Un videoamatore del luogo, Enzo Purpura, ha immortalato lo spettacolare evento in un filmato, che poi il sindaco della cittadina marinara, Vito Rizzo, ha postato sui social, e come prevedibile in breve è diventato virale.