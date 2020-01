Paternò (CT). Rapina violenta ad anziano dopo prelievo denaro alla posta: 39enne incastrato dalle telecamere

I Carabinieri di Paternò hanno arrestato Salvatore Messina di 39 anni per rapina aggravata ai danni di un anziano di 80 anni

La rapina risale al 4 novembre scorso, perpetrata all’interno del garage di pertinenza dell’abitazione della vittima a Paternò nel catanese, ma Salvatore Messina è stato incastrato grazie ai sistemi di videosorveglianza dell’ufficio postale in cui la vittima aveva prelevato una somma di denaro e che lo hanno immortalato durante la fase “preparatoria” della rapina.

Le indagini erano state immediatamente avviate dopo la rapina. L’anziano quel pomeriggio aveva prelevato una somma di denaro allo sportello dell’ufficio postale di via Teatro, poi si è incamminato verso la propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze, per fare rientro a casa.







L’ottantenne arrivato a casa ha lasciato l’auto nel garage e si è avviato verso la sua abitazione, ma si è ritrovato il rapinatore davanti con il volto coperto, che gli intimato di consegnargli il denaro che aveva appena prelevato.

La vittima però aveva tergiversato, forse perché non aveva capito che si trattava di una rapina, o forse non voleva consegnate il denaro, provocando però la reazione del malvivente che gli ha strappato la tasca dei pantaloni portandogli via la somma di 400 euro.

Gli investigatori hanno ricostruito i fatti grazie anche alla visone dei filmati acquisiti dai sistemi di sorveglianza dell’ufficio postale e di quelli presenti in zona, che hanno evidenziato come il rapinatore avesse effettivamente seguito l’anziano, dapprima a piedi e poi con il suo scooter fino alla sua abitazione.

Salvatore Messina, al momento dell’arresto si trovava già agli arresti domiciliari per altri reati e con questa nuova accusa è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza a Catania.