Battaglie furiose a Bakhmut: Wagner (Russia) prende stabilimento Vostokmash dove Zelensky premiava soldati

La Wagner di Prigozhin ha reso noto di aver preso il controllo dell’impianto “Vostokmash” a nord della zona industriale dello stabilimento AZOM: è il luogo dove a dicembre 2022 il presidente ucraino Zelensky aveva premiato i suoi soldati

Il 20 dicembre dello scorso anno, il Presidente ucraino Zelensky stava premiando i militari ucraini del fronte di Bakhmut all’interno dello stabilimento “Vostokmash” nell’impianto di lavorazione dei metalli AZOM nel nord della strategica città del Donetsk: oggi quello stesso stabilimento industriale è stato conquistato dai soldati della compagnia militare privata Wagner di Yevgeny Prigozhin che combatte con l’Esercito russo.

E’ darne notizia è stata la stessa Wagner. Da meno di una settimana è iniziato l’assalto alla zona industriale di ben 100mila metri quadrati dell’impitanto di lavorazione dei metalli AZOM nel nord di Bakhmut.

Soldati camminano per Bakhmut

Secondo le stime russe, la zona industriale avrebbe ospitato diverse unità di truppe ucraine: plotoni del 20° battaglione di fanteria motorizzata indipendente della 93° brigata delle truppe di Kiev e del battaglione Karpatska Sech, unità dei 206° e 207° battaglioni della 241° brigata di difesa territoriale, nonché diversi plotoni di cecchini del 1° battaglione della 67° brigata meccanizzata.

Trincee ucraine invase da acqua e fango a Bakhmut, notare il canto del soldato ucraino nella tipica melodia intonata dai soldati USA durante gli addestramenti

Secondo alcuni rapporti, a febbraio scorso sarebbero state circa 1.000 le unità ucraine che occupavano posizioni nella zona industriale di Bakhmut, in particolare nei depositi di costruzione, nel deposito dei filobus e all’interno dell’impianto elettrico.

Dal fronte arriva infine oggi un video (sopra) in cui un soldato Wagner commenta la notizia secondo cui Kiev sarebbe a corto di munizioni: “Non si può dire che non hanno munizioni, qui l’artiglieria spara ogni giorno, ogni giorno arrivano 10 proiettili di artiglieria, gli ucraini hanno semplicemente enormi quantità di munizioni e le munizioni vengono ricaricate ogni giorno, i nostri soldati non possono alzare nemmeno la testa. L’AFU sta bombardando pesantemente”.

Le parole del soldato Wagner non sembrano andare in contrasto con quanto fino ad oggi dichiarato dal capo di Wanger, Prigozhin, secondo cui la battaglia per Bakhmut è ancora molto dura da affrontare per entrambe le parti. Quello che però ad oggi pare ancora più evidente è che in ogni caso la Wagner continua ad avanzare praticamente ogni giorno.