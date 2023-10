Belgio consegnerà F-16 all’Ucraina: “Ma solo nel 2025, quando noi riceveremo F-35”

Lo ha annunciato il ministro della Difesa belga Ludivine Dedonder alla radio Bel RTL: non è stato specificato quanti aerei saranno consegnati, ma si sa che il trasferimento avverrà quando il Belgio avrà ricevuto i nuovi F-35 che ha ordinato

L’Ucraina riceverà finalmente i tanto sognati F-16? Sì, ma solo nel 2025. A consegnarli qualcuno che li aveva già “promessi” salvo non consegnarli poiché erano “vecchi e insicuri”, ossia il Belgio. “Diversi” – senza specificare il numero esatto – caccia militari F-16 del Belgio dovrebbero infatti essere consegnati a Kiev a partire dal 2025, salvo ulteriori ritardi e intoppi.

Ad annunciarlo la ministra della Difesa belga, Ludivine Dedonder, all’emittente radiofonica belga “Rtl”, affermando inoltre che il Belgio continuerà anche ad addestrare i piloti ucraini: “Il personale militare belga addestrerà i piloti ucraini in Belgio, Danimarca e probabilmente in un altro dei paesi dell’Unione europea. Per il momento non stiamo ancora parlando dell’Ucraina. Stiamo permettendo all’Ucraina di modernizzare le sue forze armate. E penso che ciò che offriamo qui sia fondamentale e migliore di un semplice annuncio dell’invio di alcuni F-16”, ha detto la Dedonder.

A settembre scorso aveva fatto discutere il diniego del Belgio a cedere gli F-16 promessi all’Ucraina a causa delle pessime condizioni in cui versavano i velivoli con quasi 40 anni di attività sulle spalle. Bruxelles dispone oggi di soli 44 F-16 A/B – superstiti dei 160 caccia acquisiti negli anni ‘80 – che proprio quest’anno hanno cominciato ad essere ritirati dal servizio in vista della sostituzione con 34 F-35A che dovrebbero arrivare in pare nel 2025 presso la base aerea di Florennes e in parte nel 2027 presso la base aerea di Kleine-Brogel.

A settembre scorso il capo del dipartimento di supporto e materiali delle forze armate belghe, il tenente generale Frederic Getink, in un’intervista a De Standaard aveva dichiarato: “Non è che non vogliamo (consegnarli), ma quando i nostri aerei vengono messi fuori servizio, si logorano. Questi aerei hanno già volato così tante ore da essersi usurati. Non puoi inviare in Ucraina aerei che tu non useresti”.