Biden chiede al Congresso altri 24 miliardi per Kiev ma i repubblicani lo gelano: “Ritiri il pacchetto di aiuti”

Biden ha chiesto al Congresso altri 40 miliardi di nuove spese urgenti, di cui 24 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina, ma un gruppo di repubblicani gli inviano una lettera: “Ritiri il pacchetto di aiuti”

La maggioranza degli americani sono contrari a continuare ad inviare aiuti a Kiev, sia economici che in armi. Lo dice nuovo sondaggio della CNN pubblicato venerdì 10 agosto, secondo il quale il 55% degli intervistati ha affermato che il Congresso americano dovrebbe smettere di autorizzare nuovi aiuti militari per Kiev. Questa percentuale sale moltissimo tra i repubblicani che sono molto più propensi a interrompere gli aiuti rispetto ai democratici.

E forse anche per questo sentire dei propri elettori, che ieri, il deputato repubblicano Warren Davidson ha pubblicato su X (ex Twitter) una lettera, sottoscritta con altri 11 colleghi della Camera, nella quale si legge: “Stiamo scrivendo per esprimere la nostra forte opposizione alla sua più recente richiesta di stanziamenti supplementari di 40 miliardi di dollari, inclusi 24 miliardi per l’Ucraina”.

Davidson ha spiegato che “Gli americani sono stanchi di finanziare infinite guerre per procura. Oggi io e i miei colleghi abbiamo inviato una lettera chiedendo al presidente Biden di ritirare l’ultimo pacchetto di aiuti fino a quando il Congresso non avrà ricevuto una strategia e una missione complessiva per il coinvolgimento in Ucraina”.

Una doccia fredda per il Presidente Joe Biden che poco prima ha chiesto al Congresso altri 40 miliardi di nuove spese urgenti, di cui 24 miliardi di dollari proprio per aiuti all’Ucraina.

Gli Stati Uniti finora hanno fornito a Kiev più di 113 miliardi di dollari in aiuti da quando la Russia ha invaso il Paese nel febbraio 2021, rendendoli il più grande finanziatore dell’Ucraina nella sua difesa contro Mosca.

I fondi extra spingerebbero il finanziamento supplementare stanziato dal Pentagono per l’Ucraina a circa 60 miliardi di dollari fino ad oggi, compresi 43,9 miliardi di dollari per l’assistenza alla sicurezza e 8,4 miliardi di dollari per il supporto militare, di intelligence e di altro tipo.

Nell’ultima richiesta di fondi per Kiev la Casa Bianca chiede 200 milioni di dollari per contrastare il gruppo mercenario russo Wagner nei paesi africani. L’amministrazione Biden ha chiesto inoltre al Congresso 12 miliardi per di dollari per ricostituire il fondo di soccorsi federali in caso di calamità e 4 miliardi di dollari per affrontare problemi al confine col Messico, come alloggi e servizi per i migranti e la lotta contro il traffico di fentanil.

Ora bisognerà vedere se il fronte repubblicano sarà compatto e voterà contro la richiesta, se ciò accadesse per Zelensky sarebbe la fine.