Usa. David Weiss nominato procuratore speciale per indagare su Hunter Biden

Anche per Hunter Biden è stato n ominato un procuratore speciale per indagare sulle accuse di evasione fiscale, lobby illegali all’estero e riciclaggio

Il Segretario alla Giustizia statunitense, Merrick Garland – come riporta la Cnn – ha annunciato di avere nominato Davide Weiss procuratore speciale per le indagini che coinvolgono Hunter Biden, il figlio del presidente Joe. La nomina attribuisce maggiori poteri rispetto a quelli che ha un semplice Procuratore distrettuale. L’ordinanza di Garland autorizza Weiss a “condurre l’indagine in corso… così come qualsiasi questione scaturisca da tale indagine o che possa sorgere” mentre l’indagine continua.

David Weiss fu nominato procuratore federale del Delaware, da Donald Trump nello stato dove Mr.President è stato senatore per 30 anni. A chiedere di essere nominato procuratore speciale e’ stato lo stesso David Weiss, che sovrintendeva alle indagini su Hunter Biden. Uno ‘special counsel’ è stato nominato da Garland anche nell’inchiesta sui documenti classificati ritrovati a Joe Biden. La nomina è un modo per allontanare dal dipartimento di giustizia la pressione degli attacchi repubblicani, che parlano di “due pesi e due misure”.

Il figlio del Presidente è sotto inchiesta da cinque anni per i presunti reati di evasione fiscale, lobby illegali all’estero e riciclaggio. Il mese scorso un giudice ha respinto il patteggiamento proposto dal Dipartimento della Giustizia a Biden Jr, in quanto ritenuto “atipico e senza precedenti”.

Garland aveva già nominato un procuratore speciale per le due inchieste riguardanti Donald Trump, quella sull’assalto al Capitolo e quella sulle carte segrete di Mar-a-Lago.