Boris Johnson: “Il 90% dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva è vaccinato, occorre 3° dose”

“In Inghilterra circa il 90% dei pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva è vaccinato con solo due dosi, occorre subito il richiamo”



Dichiarazione forte ma necessaria quella resa nota dal premier inglese Boris Johnson a margine di una visita in un centro vaccinale: “Mi spiace dirlo, ma la maggioranza schiacciante dei pazienti (Covid, ndr) che vengono ricoverati in terapia intensiva non ha ricevuto il richiamo del vaccino”, ha detto il premier precisando che i medici gli hanno confermato che “non ha ricevuto il richiamo del vaccino fino al 90% delle persone ricoverate in terapia intensiva”.

Gli inglesi che hanno diritto a ricevere la terza dose ma che non si sono ancora prenotati sono 2,4 milioni, ha aggiunto Johnson che ha anche precisato: “chi non è vaccinato ha un rischio di essere ricoverato che in media è 8 volte superiore rispetto a chi ha ricevuto il siero”.

Nonostante il boom di contagi, l’altro ieri sono stati 130 mila, il premier ha comunque confermato che, a differenza della Scozia, del Galles e dell’Irlanda del nord, in Inghilterra non vi saranno nuove restrizioni.