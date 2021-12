Nella notte il governo approva nuove regole: Green pass rafforzato esteso e NO quarantena per i vaccinati

Il Consiglio dei ministri nella notte ha approvato il nuovo decreto sull’estensione dell’uso del green pass e le nuove norme per le quarantene: Green pass rafforzato esteso a tappeto e abolizione della quarantena precauzionale per chi è protetto dalla copertura vaccinale

Il Governo ha approvato un nuovo blocco di misure restrittive che prevedono l’abolizione della quarantena precauzionale per chi ha fatto le tre dosi, il super pass per salire su quasi tutti i mezzi di trasporto: treni, bus, metro, oltre che per entrare in alberghi, fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago e negli stadi torna la capienza al 50% dei posti disponibili. Infine per le mascherine Ffp2 ci saranno prezzi calmierati.

Non passa invece l’obbligo di Super Green Pass per i lavoratori, un provvedimento che volevano PD e Forza Italia, ma bocciato da Lega e 5 Stelle. Il ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe sottolineato la necessità in caso di portare avanti, di pari passo, anche una presa di responsabilità da parte dello Stato: se si volesse estendere l’obbligo del super pass ai luoghi di lavoro che di fatto diventerebbe un “obbligo vaccinale” per i lavoratori, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità di eventuali conseguenze da vaccino ed elencare i “fragili” esenti dall’obbligo.



Vediamo le nuove regole nel dettaglio

Quarantena: cambiano le regole per tre diverse categorie: lo scopo è evitare la paralisi del Paese, che con un alto numero di persone in quarantena, perché contagiati o venuti a contatto con un infettato, rischia di finire in una sorta di ‘mini-lockdown’ generato anche dai continui autoisolamenti di chi invece è negativo.

– Le quarantene non saranno più previste per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. In questi casi sarà prevista una forma di autosorveglianza e l’esecuzione, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo, di un tampone con esito negativo.

– Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – l’autoisolamento scenderebbe da 7 a 5 giorni, con test negativo.

– Per chi non è vaccinato resta di 10 giorni. Ma dovrebbero portare la mascherina FFP2 per almeno una settimana.

Estensione del super green pass

Il lasciapassare in versione ‘super’ (da febbraio solo per chi è immunizzato con ultima dose da non oltre 6 mesi o guarito dal Covid) diventa obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:

– alberghi e strutture ricettive;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– sagre e fiere;

– centri congressi;

– servizi di ristorazione all’aperto;

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Stadi e palazzetti

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto, compresi gli stadi, e al 35% per gli impianti al chiuso.

Mascherine Ffp2

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera ai prezzi calmierati per le mascherine Ffp2, il cui uso diventa più diffuso dopo l’adozione delle misure negli ultimi provvedimenti, a cominciare dal decreto Natale.