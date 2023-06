Brasile. L’ex presidente Bolsonaro condannato: è ineleggibile per 8 anni, “Su di me è stato fatto un massacro'”

Il Tribunale elettorale brasiliano ha condannato l’ex presidente, Jair Bolsonaro, all’ineleggibilità per otto anni



L’ex presidente brasiliano, in una conferenza stampa ha commentato duramente la sentenza: “Alcuni settori della società e il Tribunale superiore elettorale hanno fatto un massacro su di me”. Poi ha aggiunto: “Ho rispettato la Costituzione, ho lavorato” nel perimetro della legalità”.

Bolsonaro mon potrà più ricoprire incarichi pubblici per i prossimi otto anni.e non potrà ricandidarsi alle elezioni del 2026, restano in bilico le possibilità di tentare la scalata persino in quelle del 2030. Avrà 75 anni. Decisivo è stato il voto della consigliera Carmen Lucia che ha matematicamente chiuso le possibilità di un’assoluzione che appariva incerta sin dall’inizio di questo processo istituzionale.