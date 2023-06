Fondi Ue all’Ucraina, l’Ungheria vota contro, Orbán: “Non paghiamo più”

“Una cosa è chiara, noi ungheresi non daremo più soldi all’Ucraina fino a quando non diranno dove sono finiti i precedenti fondi per un valore di circa 70 miliardi di euro”

Lo ha dichiarato Viktor Orbán, da sempre contrario al continua sostegno monetario europeo a Kiev. Il premier ungherese, in un’intervista alla radio statale dopo la prima giornata del vertice Ue dove sono state approvate le conclusioni che prevedono anche finanziamenti stabili e prevedibili per l’Ucraina, ha chiesto di sapere dove sono finiti i 70 miliardi che l’Europa ha già dato a Kiev, aggiungendo che l’Ungheria non darà più soldi.