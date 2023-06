Budanov, capo 007 Kiev, ideatore degli attentati in Russia è rimasto gravemente ferito in un attacco missilistico di Mosca

Kyrylo Budanov, capo dei servizi segreti di Kiev che aveva dichiarato “Abbiamo ucciso e continueremo a uccidere russi in qualsiasi parte del mondo”, è stato gravemente ferito durante un attacco missilistico russo al suo quartier generale

Lo rende noto l’agenzia russa Ria Novosti, che avrebbe appreso la notizia da fonti dell’intelligence militare ucraina secondo cui Kirill Budanov capo dell’intelligence ucraina il 29 maggio scorso sarebbe rimasto gravemente ferito durante un attacco missilistico russo al quartier generale della direzione principale dell’intelligence a Kiev ed ora sarebbe ricoverato “in gravi condizioni” in un ospedale della Bundeswehr (le forze armate tedesche) a Berlino.

“Un missile russo ha colpito l’ufficio vicino a quello dove era presente Budanov”, ha riferito la fonte alla Ria Novosti. Budanov sarebbe stato tirato fuori da sotto le macerie e successivamente trasportato con un’aeroambulanza delle forze armate ucraine fino alla base militare di Rzeszow in Polonia, e da lì con un aereo sarebbe giunto a Berlino.

Kirill Budanov, nella sua qualità di capo dell’intelligence ucraina (Gur), non aveva mai fatto mistero di essere l’ideatore degli attentati terroristici all’interno del territorio russo, tanto che commentando l’attentato dinamitardo in cui è stata uccisa la giornalista e politologa russa Daria Dugina aveva detto: “Abbiamo ucciso e continueremo a uccidere russi in qualsiasi parte del mondo”, dichiarazione che ha innescato la reazione del ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Questa è una dichiarazione davvero mostruosa. Ciò che ha detto il signor Budanov è una conferma diretta che il regime di Kiev non sta solo sponsorizzando attività terroristiche, ma è un organizzatore di questa attività. Questa dichiarazione fornisce un’altra caratteristica molto importante del regime di Kiev”.