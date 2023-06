Ingegnere 28enne muore stroncato da un improvviso malore: la Procura dispone l’autopsia

Nuccio Di Rado originario di Santa Maria Imbaro, ingegnere laureato al Politecnico di Milano che da qualche anno viveva e lavorava a Milano, è morto a soli 28 anni a causa di un malore improvviso



Il giovane venerdì era stato colto da un malore improvviso ed era stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, dove purtroppo, nonostante le cure dei medici il giorno successivo, sabato scorso è deceduto. Sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Milano, a fare luce sulle cause del decesso.

La notizia della scomparsa del giovane ingegnere,che non soffriva di malattie note, ha sconvolto l’intera comunità di Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, che si è stretta al dolore dei genitori Pietro e Nada e della compagna Miriana. I funerali si svolgeranno in data da destinarsi, quando la salma sarà rilasciata dall’autorità giudiziaria.

In tanti hanno voluto dimostrare il cordoglio alla famiglia con un pensiero, tra questi l’associazione Pro loco Santa Maria imbaro si unisce al dolore della famiglia. “La nostra comunità vive un altro immenso e straziante dolore”, commenta un utente. Il riferimento è alla scomparsa di un’altra giovane, Martina Gaeta, deceduta improvvisamente ad appena 30 anni lo scorso aprile.

“Tutta la comunità è scossa, è stato un fulmine a ciel sereno – dice il sindaco Mariella Di Nunzio – conosco bene la famiglia e il pensiero va ai genitori Pietro e Nada che vivevano per il figlio, di cui erano molto orgogliosi. E’ una notizia inaccettabile per loro, siamo attoniti e ci stringiamo al loro dolore”.