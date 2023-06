Stoltenberg: “Non è certo che la Svezia entri nella NATO al vertice di Vilnius, Turchia chiede estradizione terroristi”

Per il segretario della NATO non c’è certezza che la Svezia entri a far parte dell’Alleanza durante i vertice di Vilnius, perché la Turchia chiede l’estradizione di un gruppo di terroristi

Nella riunione dei ministri della difesa della NATO a Bruxelles tenuta questa mattina, il segretario Jens Stoltenberg, rispondendo ad una domanda sull’incontro tenuto del 12 giugno scorso tra Turchia, Svezia, Finlandia e NATO, si è limitato a dire che “l’incontro si è svolto in un clima costruttivo”. Tuttavia, Stoltenberg ha osservato che la Turchia “ha alcune legittime preoccupazioni per la sicurezza”.

Nello specifico, Ankara chiede a Stoccolma di estradare un intero gruppo di attivisti curdi a cui la Svezia ha concesso asilo politico, ma che sono accusati di terrorismo in Turchia. Il governo svedese sostiene che le decisioni sull’estradizione possono essere prese solo in tribunale. Secondo fonti europee, Ankara chiede anche l’estradizione degli ex militari, compresi ufficiali, che lavoravano per gli organi europei della Nato e che furono coinvolti nel fallito colpo di stato in Turchia nel 2016. A loro fu concesso asilo in Svezia, paese peraltro neutrale. tempo – nel tentativo di prevenire ulteriori tensioni all’interno dell’alleanza.

Questi i motivi per i quali il segretario generale della NATO ha dichiarato che al momento non vi è alcuna certezza che la Svezia aderisca all’Alleanza del Nord Atlantico durante il vertice del blocco a Vilnius in programma il prossimo luglio.

Stoltenberg all’arrivo alla riunione dei ministri della difesa della NATO a Bruxelles, ha anche precisato che “La Svezia ha rispettato gli impegni assunti dalla Svezia al vertice di Madrid dello scorso anno, che è quello di rimuovere le restrizioni sulle esportazioni di armi, rafforzare la cooperazione con la Turchia nella lotta al terrorismo, poiché la Svezia ha cambiato, modificato la sua costituzione e rafforzato l’antiterrorismo legislazione”, ma ha sottolineato che “Sarebbe possibile far entrare la Svezia entro il vertice di Vilnius, ma non posso garantire che ciò accadrà”.