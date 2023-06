Mosca si fa beffe delle sanzioni con un video-parodia: “Biden si sbatte la testa al muro”

Anche questo fa parte della propaganda, Mosca posta un video con quale il sbeffeggia l’Occidente per le sanzioni che a suo dire non hanno funzionato

Il video-parodia pubblicato dall’emittente Rt, ironizza sugli sforzi – ritenuti fallimentari – dei leader occidentali di colpire l’economia russa con sanzioni come ritorsione per la guerra in Ucraina. Presi di “mira”, Biden , Ursula von der Leyenm, Olaf Scholz, Rishi Sunak e Macron. Non c’è nessuno italiano e questo non è una buona notizia per i nostri politici, perché dimostra che nel contesto internazionale non contano nulla.

Nel filmato i cinque leader disperati alla ricerca di sanzioni che funzionino davvero, davvero comico il presidente americano Joe Biden che cerca “idee nuove”, appallottolando fogli su fogli e poi sbattersi la testa al muro. Ma non è andata meglio agli altri quattro.

Il premier britannico Rishi Sunak,non trovando soluzioni efficaci, gira ‘ruota della fortuna’ con indicati i vari prodotti sanzionabili. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen che, è in evidente paniuco di fronte a una lavagna, e scrive idee improbabili come sanzionare l’insalata russa, le tipiche matrioske o i cani lupo russi, cancellando poi con un gesto stizzito la lista.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, si rivolge all’intelligenza artificiale ChatGPT, mentre il presidente francese Emmanuel Macron che viene ripreso mentre esce furibondo dall’ennesimo brainstorming comunitario a Bruxelles su un nuovo pacchetto di sanzioni.

Un “girare in tondo” senza successo, come sottolinea il video di Mosca, che si chiude con la von der Leyen che gioca a freccette nel suo ufficio prendendo di mira una grande mappa della Terra per allungare la lista dei Paesi che metterebbero al bando Russia Today: esce l’Antartide e a farne le spese sono dei pinguini che, di fronte a una tv oscurata, reagiscono furenti.