Prigozhin: “In agosto la Wagner torna in prima linea in Ucraina”, messe da parte le polemiche

“I combattenti della milizia privata Wagner riprenderanno le operazioni in prima linea in Ucraina ii 5 agosto prossimo”

Ad annunciarlo è lo stesso fondatore della milizia privata Yevgeny Prigozhin in un video ripreso dalla Cnn. “Ci stiamo riposando e preparando. Il 5 giugno siamo partiti (dal fronte in ucraina) e il 5 agosto Wagner riprenderà i combattimenti in Ucraina”, ha detto Prigozhin parlando da Ulyanovsk, dove ieri si è fatto fotografare con Viktor Bout, accusato dagli Stati Uniti di traffico d’armi e liberato da Biden in cambio del rilascio da parte di Putin di Brittney Griner. Prigozhin dopo le polemiche seguite dalla conquista di Bakhmut, poi lasciata in mano all’esercito russo, torna al fronte.