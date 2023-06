Stati Uniti preoccupati: Russia esporta petrolio in Corea del Nord che ricambia in armi

La Russia sta esportando petrolio verso la Corea del Nord, che a sua volta fornisce armi che Mosca usa in Ucraina

La Russia ha ripreso le esportazioni di petrolio verso la Corea del Nord. Lo riporta il Financial Times, citando i dati pubblicati dall’Onu, secondo cui Mosca, tra dicembre del 2022 e aprile del 2023, avrebbe fornito in totale 67.300 barili di petrolio a Pyongyang, ponendo fine a uno stop alle esportazioni che durava dal settembre del 2020. Pochi giorni fa, il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha chiesto una “cooperazione strategica più stretta” tra i due Paesi. Questo riavvicinamento tra la Russia e la Corea del Nord preoccupa soprattutto gli Stati Uniti, convinti che Pyongyang fornisca più armi a Mosca per combattere la guerra in Ucraina.