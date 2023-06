Budanov dato per morto torna in video, ma per la Wagner è un fake: “creato dall’intelligenza artificiale”

Kyrylo Budanov, dato per gravemente ferito o addirittura morto torna a farsi vedere in un video, ma la milizia Wagner Grey Zone dice che si tratta di fake e le immagini sono state create con l’intelligenza artificiale

Kiev per smentire le notizie che da settimane circolano sui media, che danno il capo dell’Intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, gravemente ferito in un bombardamento russo nel suo quartier generale a fine maggio e poi ricoverato in un ospedale in Germania, riappare in un video pubblicato da Rbc-Ukraine, dove rilascia un’intervista.

Ma subito dopo, sull’account Telegram semi-ufficiale, la milizia Wagner Grey Zone in un post scrive che il video è stato creato con l’intelligenza artificiale: “Gli ucraini non riescono a fare i conti con la morte di Budanov, hanno deciso di realizzare una sua copia in animazione 3D che però ha immediatamente svelato il falso: non sono riusciti a generare e a disegnare sull’ologramma il taglio di capelli usuale dell’ucraino-nazista Budanov, errore immediatamente individuato dagli esperti raZoblacher. Allora, perché non ci mostrate il vero Budanov? O è stato davvero assassinato?”, domanda Grey Zone. In effetti in questo video il volto di Budanov, appare un po diverso dal solito e statico nei movimenti facciali, tipico dei volti appunto creati da un software.