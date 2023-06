Mosca sventa nuovo attentato di Kiev: 3 droni distrutti dai dispositivi di guerra elettronica

“Oggi è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con tre velivoli senza pilota contro obiettivi nella regione di Mosca”

A riferirlo è il ministero della Difesa russo in una nota, precisando che l’attacco è “fallito” in quanto tutti e tre i droni sono caduti distrutti per mezzo dei dispositivi di guerra elettronica e non ci sono state vittime né danni.

Il governatore della regione, Andrey Vorobyov, sul suo canale Telegram, ha riferito che i droni sono caduti presso Naro-Fominsk e si stavano dirigendo verso i magazzini militari, precisando che i relitti dei droni sono stati già trovati e che i servizi si stanno occupando dell’accaduto.