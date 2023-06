Il “falco” Borrell preoccupato: “mancano materie prime per produrre munizioni per l’Ucraina”

“In Europa mancano le materie prime per produrre le munizioni da mandare all’Ucraina”

Lo ha detto l’Alto rappresentante della politica estera, Josep Borrell, presentando la comunicazione della Commissione sulla sicurezza economica. Borrell ha spiegato con preoccupazione che già “durante la pandemia di Covid ci siamo accorti che nessuno produceva più un grammo di paracetamolo in Europa” e adesso per “aumentare la produzione di materiale militare e di munizioni ci mancano materie prime fondamentali, che non sono più disponibili qui e che devono essere importate” quindi “le nostre industrie della Difesa sono vincolate a ragioni che risiedono fuori dell’Ue”.

L’Europa dunque oltre che con la carenza di fabbriche in grado di produrre munizioni, ha anche il problema di reperire le materie prime, che spesso sono nella disponibilità di Paesi che hanno ottimi rapporti con Mosca.