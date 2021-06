Campobello di Mazara (TP). Scontro tra moto e ape 50: perde la vita un 36enne

Ancora un incidente stradale mortale, nello scontro tra una moto e un’ape 50, perde la vita un uomo di 36 anni



È accaduto nella serata di ieri in via Roma, all’incrocio con via Torquato Tasso a Campobello di Mazara, nel trapanese. La vittima è Antonino Pellegrino di 36 anni,di Campobello di Mazara. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di una Honda CBR1000, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con Ape 50, guidata da un extracomunitario, che pare stesse uscendo da un parcheggio per immettersi sulla corsia di circolazione. Nel violento scontro il 36enne è stato sbalzato dalla sella della moto ed è caduto rovinosamente sul marciapiede, perdendo la vita sul colpo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 ma gli operatori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. Antonino Pellegrino lascia due figli.