Carnevale di Sciacca 2023: approvato il percorso della sfilata dei carri: tutti i dettagli

Si è svolta ieri sera in Prefettura ad Agrigento la riunione della commissione pubblici spettacoli durante il quale è stato approvato il percorso dei carri allegorici nella nuova location della Perriera

All’ordine del giorno c’era l’esame del nuovo piano sicurezza relativo al percorso del Carnevale di Sciacca in via Allende, nella zona della Perriera. Vi hanno preso parte anche il sindaco di Sciacca Fabio Termine, i tecnici progettisti e i rappresentanti della Meridiana Srl.

Esaminati tutti gli elaborati, il percorso è stato valutato positivamente per cui, come da programma, la sfilata si svolgerà regolarmente nei giorni 20, 21 e 27,28 in via Salvador Allende. Da segnalare anche il cambiamento del meteo. Le nuove previsioni per questo week end non indicano la presenza delle piogge mentre la temperatura oscillerà intorno ai 22 gradi nell’ora di punta.

Un clima quindi ideale per trascorrere una giornata all’aperto a gustarsi una festa che è sempre la più apprezzata in Sicilia e non solo. Positiva anche la vendita dei biglietti sia on line che nelle biglietterie fisiche e confermata la presenza di acquirenti dall’estero. Oltre che da Malta e dal Belgio, infatti, altri ne arriveranno dalla Germania e dalla Spagna.

Al fine di rendere chiaro il percorso della sfilata alleghiamo la mappa, con indicate la zona rossa, i varchi di accesso e le biglietterie.