Carnevale di Sciacca 2023. E’ ufficiale: Sasà Salvaggio presenterà la manifestazione e sarà affiancato da una conduttrice diversa per ognuna delle 4 serate 

La notizia ora è ufficiale: Sasà Salvaggio presenterà gli spettacoli delle quattro serate del prossimo Carnevale di Sciacca in programma sabato 20 e domenica 21 maggio ed a seguire sabato 27 e domenica 28

Il popolarissimo showman ha accolto con entusiasmo l’invito dell’organizzatore della kermesse Silvio Alessi, ed è già stato a Sciacca per un sopralluogo e per registrare un divertente spot promozionale. Nel suo caratteristico stile ha ricordato l’importanza e la bellezza della festa e come poter essere protagonista dell’evento. Esiste, infatti, un percorso per i saccensi che vogliono acquistare i ticket d’ingresso agevolato e uno on line per chi vuole comprarli direttamente da casa.

Sul palco con lui si alterneranno bravissime e bellissime conduttrici e showgirl:

La prima sarà Francesca Rettondini, protagonista di diversi film e sceneggiati tv oltre che co-conduttrice di alcuni programmi televisivi;

Il secondo giorno salirà sul palco la bellissima Matilde Brandi, ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana.

Nella terza serata ci sarà Manuela Arcuri sul palco con Sasà Salvaggio, bellissima attrice, modella e showgirl protagonista di tantissimi film e programmi televisivi.

Nella giornata conclusiva, domenica 28 maggio, la co-conduttrice sarà Stefania Orlando, nota e apprezzata conduttrice televisiva in programmi come “I fatti vostri”, ma anche showgirl e cantautrice italiana.

Ma chi sarà sempre presente è naturalmente Sasà Salvaggio, la cui simpatia trascinante, già apprezzata a livello nazionale e internazionale, è certamente una garanzia ulteriore dell’ottima riuscita della manifestazione.