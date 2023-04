Sciacca. Precipita in un burrone con il trattore, forse per un malore: anziano muore nonostante i soccorsi

Forse a causa di un improvviso malore un pensionato ottantenne è morto dopo essere precipitato con il trattore in un burrone adiacente la strada che stava percorrendo

È accaduto intorno alle 12,15 di ieri venerdì 28 marzo in contrada Nadorello, a Sciacca. Un incidente mortale probabilmente causata da un malore improvviso. La vittima è Salvatore Augello di 80 anni. Secondo quanto ricostruito, l’anziano era alla guida di un trattore, quando, forse a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo del pesante mezzo agricolo ed è precipitato in un burrone adiacente la stradina di campagna che stava percorrendo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che con l’ausilio di un loro elicottero hanno recuperato il corpo dell’uomo, mentre i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I rilievi per stabilire le cause dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Sciacca.