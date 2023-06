Carnevale di Sciacca. Domani start alle 15 con la sfilata dei carri allegorici, ospite della serata Francesca Rettondini

Conto alla rovescia per domani 3 e il gran finale del 4 giugno del Carnevale di Sciacca con l’immancabile rogo di Peppe ‘Nnappa

Lo start è previsto per le ore 15 in via Allende con l’inizio della sfilata dei carri allegorici, circondati dai gruppi mascherati che li accompagnano e dalla musica coinvolgente dei rispettivi inni.

Lo spettacolo sul palco inizierà alle 19 comincerà, a condurlo saranno Robertà Mandalà e Giovanni Bilello con l’ospite della serata Francesca Rettondini, che ritorna così a Sciacca.

Il circuito verrà chiuso già alle 8 del mattino mentre le biglietterie saranno operative dalle 14,30. Anche domani sarà attivato il servizio gratuito di bus navetta che collegherà il centro cittadino e l’area dello svolgimento del Carnevale di Sciacca alla Perriera per entrambe le giornata del 3 e 4 giugno. Predisposte delle aree parcheggio per le auto, i pullman e i camper con zone di accesso per chi viene da Agrigento e chi da Palermo. Il servizio è stato confermato visto il positivo riscontro del precedente week end.

Oggi 2 giugno, i biglietti si possono acquistare nelle rivendite di Sciacca per i residenti e online per i non residenti, mentre sabato 3 giugno presso le rivendite di Sciacca per i residenti e online per i non residenti fino alle ore 24:00, successivamente sarà possibile acquistare direttamente i biglietti presso le biglietterie poste ai varchi della Perriera che saranno attivate dalle ore 15:00 di domani 3 giugno e dalle ore 10:30 di domenica 4 giugno.