Francesca Rettondini è l’ ospite della la prima serata del Carnevale di Sciacca

L’attrice e conduttrice televisiva sarà nella città sabato 20 maggio prossimo e dalle 21 in poi salirà sul palco della Perriera insieme allo showman Sasà Salvaggio. La Rettondini non nasconde il suo entusiasmo per questa nuova esperienza e lo ha confermatoi in un video già diffuso sui social.