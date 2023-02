Carnevale di Sciacca: si farà il 20 e 21 e il 27 e 28 di maggio. I carri allegorici saranno 5 e tutti di categoria A

Il prossimo carnevale a Sciacca si svolgerà a Maggio in due fine settimana: il 20 e 21 e il 27 e 28. Il bando aperto alle associazioni che vorranno partecipare verrà pubblicato oggi

Mentre in tutta Italia si festeggia il carnevale come da calendario, a Sciacca l’amministrazione ha deciso di posticiparlo a fine maggio, che poi sarebbe come festeggiare il Natale a ferragosto. Polemiche a parte, vediamo come sarà organizzato. Ci sarà il carro di Peppe Nappa, simbolo della manifestazione saccense e non poteva essere altrimenti. I carri allegorici saranno 5 e tutti di categoria A, accompagnati dai gruppi mascherati che dovranno attenersi a precisi requisiti e regole che l’amministrazione comunicherà oggi, insieme alla modalità con cui saranno assegnati i premi ai carri.

Forse soddisfatti di quanto successo in passato o forse per “altri” motivi, la gestione sarà ancora affidata ai privati, che inevitabilmente faranno pagare un ticket di ingresso, per accedere nel centro storico, dopo pare confermato che si svolgerà la manifestazione. Sempre da indiscezioni, i carri saranno assemblati in piazza Mariano Rossi per poi raggiungere viale della Vittoria, da dove si darà inizio alla manifestazione. Dopo la sfilata del primo fine settimana, in attesa del weekend successivo, i carri resteranno posteggiati in piazza Rossi.

Infine, considerando che le tradizioni non possono essere cancellate con un’ordinanza sindacale, nei giorni in cui tutta Italia come da tradizioni festeggia il carnevale, le scuole a Sciacca resteranno chiuse ufficialmente per la disinfestazione, ma di fatto per consentire ai ragazzi di festeggiare.