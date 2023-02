Dalla Bit di Milano è partito il viaggio verso l’edizione 2023 del Taobuk Festival – SeeSicily sul tema “Le Libertà”

Nello splendido padiglione della Regione Sicilia alla presenza del Governatore Renato Schifani e dell’assessore al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata Antonella Ferrara ha presentato l’importante evento di richiamo internazionale



“La Sicilia è un libro aperto, vieni a conoscere la storia”, recita un grande manifesto all’ingresso della Borsa Internazionale del Turismo che ricorda ai visitatori l’appuntamento con il Festival del Libro di Taormina, in calendario dal 15 al 19 giugno prossimi.

Questa edizione è dedicata al tema “Le Libertà”, quelle riconosciute e soprattutto quelle negate, in una mappatura spazio-temporale le cui coordinate saranno tracciate dai più autorevoli scrittori, intellettuali, filosofi e artisti italiani e internazionali – ha detto la presidente-coordinatrice del Festival Ferrara. Nomi di spicco che convergeranno a Taormina nel mese di giugno, per esplorare i “meridiani della libertà” da molteplici punti di vista e discipline, dando vita a un osservatorio mirato a privilegiare le dinamiche del presente e le prospettive sul futuro.

Si animerà ancora una volta un’agorà del pensiero – ha aggiunto Antonella Ferrara -, a partire dai Taobuk Award, che verranno assegnati per la Letteratura alla francese Annie Ernaux, Premio Nobel 2022, all’iraniana Azir Nafisi e alla

statunitense Joyce Carol Oates, mentre per la Scienza sarà premiato il saggista e divulgatore nordamericano David Quammen.

Oltre cento eventi in cinque giorni per individuare un itinerario tra le infinite declinazioni di quello che è un anelito ancestrale dell’uomo – ha sottolineato la presidente Ferrara -,non solo nel solco dell’indagine letteraria e filosofica, ma anche lungo le direttrici della geopolitica, della scienza e della bioetica, della spiritualità e della fede, scandagliando le sfide poste dall’innovazione e dalle nuove tecnologie.Un focus specifico sarà incentrato

sull’evoluzione storica e concettuale della libertà.

Se, infatti, essa è considerata un diritto naturale dalle Costituzioni democratiche, fra le quali spicca per ampiezza di contenuti quella della Repubblica Italiana di cui ricorre il 75°anniversario – conclude Ferrara -, in molte altre nazioni il suo riconoscimento rimane un privilegio ancora riservato a gruppi e categorie ristrette.

I Taobuk Award 2023 saranno conferiti sabato 17 giugno nel corso dell’ormai tradizionale serata di gala che il festival organizza al Teatro Antico di Taormina e che sarà trasmessa da Rai Uno. Ogni anno sono insignite personalità di altissimo profilo del mondo letterario, artistico,civile.

Ernaux, Nafisi, Oates e Quammen andranno ad arricchire l’Albo d’Oro dei 48 vincitori delle passate edizioni, tra i quali i Premi Nobel Svetlana Aleksievič, Mario Vargas Llosa,Orhan Pamuk, Olga Tokarczuk, Giorgio Parisi, e altri protagonisti come Paul Auster, Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, David Grossman, Amos Oz, Abraham Yehoshua.

A conclusione dell’incontro hanno espresso viva soddisfazione il Presidente Schifani e l’assessore Amata che hanno posto l’accento sui grandi eventi di richiamo turistico tutto l’anno perchè costituiscono la fonte di crescita e sviluppo della Sicilia a livello internazionale.