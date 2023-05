Carnevale di Sciacca. Tutto pronto per le due serate conclusive: attesa per il rogo di Peppe ‘Nnappa

Archiviate le prime due giornate del 27 e 28 maggio scorso del Carnevale di Sciacca che hanno visto una grande partecipazione popolare, tutto è pronto per concludere alla grande la Kermesse nel prossimo weekend del 3 e 4 giugno

Dopo il timore del meteo, questa volta per il popolo del carnevale c’è il lungo ponte festivo e il clima favorevole, le migliori condizioni per celebrare la cerimonia del rogo del carro di Peppe ‘Nnappa, che prolungherà la serata conclusiva.

Questo il programma

Il nuovo via verrà dato alle 15 di sabato 3 giugno con l’inizio della sfilata dei 6 maestosi carri allegorici e dei gruppi mascherati che li accompagnano. Alle 19 comincerà lo spettacolo sul palco condotto da Roberta Mandalà, Giovanni Bilello e con ospite Francesca Rettondini. I gruppi danzeranno e canteranno l’inno legato al tema del loro carro allegorico caricando il vasto pubblico presente. Nel frattempo in via Allende spettatori di ogni età, vestiti anch’essi in maschera, balleranno e canteranno con gli amici immergendosi totalmente nello spirito del carnevale fino a tarda sera.

L’indomani, domenica 4 giugno, le manifestazioni cominceranno alle 11 con la tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. Alle 11,30 partirà il carnevale dei bambini condotto sul palco da Vinz Termine, Giovanni Giglio e Massimo Napoli. Sul palco saliranno i bambini dei gruppi mascherati e tutti i bambini vestiti di carnevale accompagnati dai loro genitori per una intervista e una fotografia.

Dopo la pausa pranzo delle 13 gli spettacoli riprenderanno alle 16 con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 18 sul palco si potrà seguire un revival degli inni passati con gli Abracadabra. Alle 20 il grande spettacolo sul palco condotto da Roberta Mandalà e Giovanni Bilello con ospite Matilde Brandi. Alla fine della serata si procederà al tradizionale rogo del carro di Peppe ‘Nnappa, suggestivo e a volte anche commovente momento di chiusura del Carnevale 2023.