Caro bollette, il governo valuta bonus famiglie da luglio e il rinnovo del bonus sociale che scade il 31 marzo

Un “bonus famiglie” per contrastare il caro energia e il rinnovo del bonus sociale, in scadenza il 31 marzo. Queste le misure al vaglio del Governo per contrastare la povertà



Gli uffici del Mef, in attesa delle proiezioni di Arera sulla fattibilità del provvedimento, starebbero studiando una nuova misura per contrastare il caro Bollette, che potrebbe partire da inizio luglio, modulata in base ai consumi e pensata per incentivare il risparmio energetico. Inoltre, per le famiglie a basso reddito si sta valutando il rinnovo del bonus sociale che scade il 31 di questo mese, con l’attuale soglia Isee di 15mila euro che in teoria copre 8 milioni di utenti (5 milioni per la luce e 3,5 per il gas).

Per quanto riguardale imprese, si pensa ad un credito di imposta modulato sui prezzi energetici. Oltre una certa soglia del prezzo gas, ancora da definire, verrebbero confermati gli attuali crediti imposta.