Castelvetrano. Malore improvviso, Mariella Firenze 58enne muore per arresto cardiaco: donati gli organi

La Presidente dell’associazione sportiva CFS BASKETLAND di Castelvetrano Mariella Firenze, è morta a causa di un malore improvviso: inutile il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo

Un malore improvviso lo scorso mercoledì, ha colpito la 58enne Mariella Firenze, a causa del quale è stata ricoverata all’ospedale Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Le gravi condizioni in cui versava la donna, hanno fatto optare i medici per il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, dove però, nonostante il prodigarsi dei medici, venerdì è deceduta per arresto cardiaco.

Mariella Firenze era una donna molto nota a Castelvetrano, essendo la Presidente della locale associazione sportiva di pallacanestro CFS BASKETLAND. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/