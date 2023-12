Castronovo di Sicilia. Tragico incidente stradale: 35enne finisce con l’auto in un burrone e muore sul colpo

Ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in un burrone: i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere già privo di vita

L’incidente è accaduto nella serata di venerdì 22 sulla statale 188, nei pressi di Castronovo di Sicilia, in provincia di palermo. La vittima è Aurelio Cascio, di 35 anni originario di Santo Stefano di Quisquina. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida della sua auto, quando, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che prima è uscito fuori strada, per poi finire la corsa in un burrone. Nel violentissimo impatto il 35enne è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco l’hanno estratto l’uomo dalle lamiere già privo di vita. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Lercara Friddi.