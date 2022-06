Catania. Bimba rapita da 3 uomini incappucciati: ancora nessuna traccia. È caccia ai malviventi

Ancora nessuna traccia della bambina di 5 anni rapita nel pomeriggio di ieri mentre era in auto con la mamma. È caccia ai tre uomini incappucciati

Elena Del Pozzo, una bambina che compirà cinque anni a luglio, ieri poco dopo le 15, mentre era in auto con la madre a Piano di Tremestieri Etneo, una zona di campagna, con poche case del catanese, è stata rapita da tre uomini incappucciati. La donna intorno alle 16, si è recata nella caserma dei carabinieri di Mascalucia, paese dove vive e ai militari in lacrime ha raccontato, che mentre stava rientrando a casa, dopo avere preso la figlia all’asilo, tre persone incappucciate, uno dei quali con una pistola in mano, hanno aperto la portiera della sua vettura e hanno rapito la piccola.

Immediate sono iniziate le ricerche coordinate dalla Procura di Catania. Per il procuratore Zuccaro, si tratterebbe “un gesto senza finalità di riscatto” e gli inquirenti al momento escludono il coinvolgimento della criminalità organizzata. Non è una famiglia facoltosa, anzi, e i carabinieri scavano nella vita della coppia.

La mamma è casalinga, mentre il padre che svolge lavori saltuari, ha piccoli precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio. Ed è proprio questa una delle piste privilegiate su cui vertono le indagini: si ipotizza il rapimento per vendetta.

I carabinieri del comando provinciale di Catania, guidati dal colonnello Rino Coppola, insieme ai militari della sezione Investigazioni scientifiche cercano tracce degli aggressori scandagliando l’auto della donna. Sono stati sentiti i vicini di casa e si controllano anche alcune telecamere della zona: “Il momento è delicato, non è possibile fornire alcuna informazione”, ripete Zuccaro, che in serata ha autorizzato la diffusione di due foto di Elena, l’ultima è un frame della videosorveglianza dell’asilo, nella quale la bambina indossa pantaloni gialli e una maglietta bianca con un disegno.