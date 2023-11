Catania. Chiara muore a soli 19 anni investita da uno scooter mentre attraversa le strisce e poi travolta da un’auto

Investita da uno scooter mentre attraversa le strisce pedonali e poi travolta da un’auto che sopraggiungeva: è morta così una ragazza di appena 19 anni. Ferito gravemente il fidanzato che era con lei



L’incidente si è verificato ieri sera lungo la circonvallazione di Catania nel tratto di Viale Andrea Doria poco distante dal Policlinico. La vittima è Chiara Adorno di 19 anni, nata a Bolzano, ma residente di Solarino, in provincia di Siracusa. Secondo quanto ricostruito, Chiara stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al suo fidanzato, quando è arrivato uno scooter Honda che l’ha travolta scaraventandola a terra proprio mentre sopraggiungeva una Fiat Punto, secondo alcune testimonianze a velocità sostenuta, che l’ha investita in pieno.

Immediatamente sono scattati soccorsi e sul posto sono arrivati gli uomini del 118, ma purtroppo per Chiara a causa dei gravi i traumi e le ferite riportate, non c’è stato nulla da fare. Ferito gravemente anche il fidanzato dlla 19enne, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale. I condicenti dello scooter e della Punto sono stati portati al Policlinico, ma le loro condizioni non sarebebro gravi a parte lo choc. La salma della ragazza è stata portata nella camera mortuaria del Policlinico. I rilievi per ricostruiore l’esatta dinamica dell’incident sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia municipale.

Chiara Adorno era nata a Bolzano, dove il padre si era trasferito una ventina di anni fa per lavoro, ma poi era tornata con tutta la famiglia in Sicilia. La 19enne si era appena diplomata al liceo scientifico Corbino di Siracusa e poi si era iscritta al corso di laurea in Scienze biologiche dell’università etnea a Catania. Chiara lascia il padre – ex dipendente del Libero consorzio comunale di Siracusa -, la madre – insegnante di scuola media -, e una sorella maggiore a cui era molto legata.