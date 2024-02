Catania. Consegnato dal sindaco Trantino il premio “Luigi Maina” 2024 all’arcivescovo Luigi Renna

Si è svolta oggi, giovedì 1 febbraio 2024, in occasione del concerto dedicato a S. Agata, al Teatro Massimo Bellini, la consegna del premio“Luigi Maina” 2024 all’Arcivescovo Luigi Renna

A consegnare il premio è stato il sindaco di Catania Enrico Trantino, Il premio consiste in una “Tavoletta”, realizzata in esclusiva per la Fondazione, dal maestro orafo Ugo Longobardo. La “tavoletta”, con epigrafe “mentem sanctam spontaneam, honorem Deo et patriae liberationem”, è simile a quella tenuta dalla mano sinistra, dal Sacro Busto Reliquario della Patrona di Catania “Sant’Agata”. Il Presidente Scandurra, invece, ha consegneto al sindaco, una medaglia con al centro incastonato un Cammeo, raffigurante Sant’Agata.

La “Fondazione Sant’Agathae”, presieduta da Rosario Scandurra, ha ultimato i vari passaggi di consegna e gli incontri istituzionali per l’anno 2024, entrati ufficialmente nel vivo con la consegna del “Premio Luigi Maina”, conferito oggi a S.E. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, con la seguente motivazione: “Per l’impegno profuso per il contrasto alla povertà educativa, molto presente nelle periferie della città. La sua voce è forte, richiama con fermezza le istituzioni e la società civile ad un impegno coeso e duraturo.”