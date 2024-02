Clamoroso: Lewis Hamilton  a partire dal 2025 correrà con la scuderia Ferrari

“La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025, con un contratto pluriennale”

Questo l’annuncio della scuderia di Maranello subito dopo il comunicato Mercedes in cui veniva reso noto che il sette volte campione del mondo avrebbe lasciato il team britannico al termine del 2024: Hamilton prenderà il posto di Carlos Sainz, che ha già fatto sapere che “darà tutto” in questa sua ultima stagione.

Quando l’annuncio dell’ingaggio di Hamilton da parte della Ferrari è stato ufficializzato, Carlos Sainz ha comunicato il suo divorzio dal team di Maranello: “Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari e io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”.