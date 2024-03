Catania. Imprenditore muore folgorato: la gru tocca i cavi dell’alta tensione mentre posizionava un container

Il titolare di una ditta specializzata nel settore dell’autotrasporto è morto folgorato mentre lavorava nella sua azienda: inutili i soccorsi

L’incidente sul lavoro è accaduto nella giornata di ieri all’interno dell’azienda di contrada Sieli, sulla strada provinciale 12 a Misterbianco, frazione di Catania. La vittima è Salvatore Di Franco, 70 anni il prossimo 13 marzo, noto imprenditore nel settore dei mezzi pesanti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida di una gru è stava cercando di posizionare un container, ma durante la manovra, il cassone, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato i cavi dell’alta tensione ed è rimasto folgorato.

Di Franco è stato immediatamente soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania e ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi e nonostante i tentativi da parte del personale sanitario del 118, di salvarlo, il 70enne è morto per arresto cardiaco da folgorazione e con diverse fratture alle costole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Misterbianco e i funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro che hanno eseguito i rilievi.

Di Franco era molto conosciuto in paese e in provincia per le sue doti umane e per la sua trentennale attività lavorativa: la ditta di cui era titolare è specializzata in servizi di trasporti di rifiuto e movimentazione della terra. . Chi lo conosceva lo ricorda come una persona sempre sorridente, gioviale e disponibile, pronto a prestarsi in ogni occasione con camion, mezzi meccanici e pesanti, gru e manodopera.