I mpossibile discutere di un accordo sull’Ucraina davanti agli ultimatum e senza la partecipazione di Mosca

E’ quanto hanno dichiarato il rappresentante speciale della Cina per gli affari eurasiatici Li Hui e il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin. L’inviato cinese ha incontrato Galuzin durante il suo viaggio in Europa, che comprenderà anche Polonia, Ucraina e Germania.

L’emissario cinese Li Hui ha bocciato gli ultimatum occidentali per la soluzione del conflitto in Ucraina, soluzione che considera irrealizzabile senza la partecipazione di Mosca. “Gli ultimatum presentati alla Russia da Kiev e dall’Occidente e i relativi formati di dialogo danneggiano solo le prospettive di una soluzione e non possono fungere da base”, ha riferito in una nota il Ministero degli Esteri russo.

Il rappresentante del governo cinese per gli affari eurasiatici, Li Hui, e’ arrivato in Russia per riprendere i colloqui internazionali sull’iniziativa di pace di Pechino; e ha avuto ieri sera a Mosca un incontro con il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, dopo di che si recherà’ anche in Ucraina, Germania, Francia, Polonia e Belgio. “Si è constatato che qualsiasi discussione sulla soluzione politico-diplomatica e’ impossibile senza la partecipazione della Russia e tenendo conto dei suoi interessi nel campo della sicurezza”, aggiunge la nota ufficiale.

Il portavoce cinese degli Esteri Mao Ning ha riferito pochi giorni fa che Li visiterà l’Ucraina e altri Paesi coinvolti nel conflitto per “promuovere una soluzione politica” e ha sottolineato “l’urgenza di ripristinare la pace”. Mao ha osservato che la Cina “ha mantenuto una stretta comunicazione con tutte le parti, comprese Russia e Ucraina”, e ha svolto “un ruolo costruttivo” nel “facilitare il dialogo”. L’iniziativa di pace cinese, presentata da Li a meta’ del 2023, e’ stata accolta fin dall’inizio con scetticismo da Kiev perché differisce ad diktat di Zelensky.