Catania. Sette egiziani violentano una 13enne mentre era col fidanzato tenuto bloccato: sei sono stati già fermati

Violenza nei bagni pubblici di Villa Bellini, mentre era con il fidanzatino, che è stato minacciato bloccato e tenuto lontano da sette giovani egiziani

L’aggressione, è avvenuta alle 19.30 circa dello scorso 30 gennaio, nei bagni pubblici del Giardino comunale della centrale Villa Bellini, di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una ragazzina tredicenne era nella villa con il fidanzato di 17 anni, quando sarebbero stati minacciati a una gang di sette giovanissimi egiziani, che hanno bloccato e tenuto lontano il fidanzato, per poi avventarsi sulla 13enne, violentandola. Dopo il terribile fatto, i due fidanzatini hanno trovato la forza di denunciare la violenza facendo così attivare le indagini dei militari dell’Arma. Che in breve sono risaliti ai setti assalitori, tutti egiziani e tre di loro non sarebbero maggiorenni. I carabinieri avrebbero già eseguito il fermo di sei sospettati, un settimo sarebbe irreperibile. La ragazzina sarebbe stata violentata da due degli indagati sotto gli sguardi degli altri cinque.

Le Procura distrettuale e quella per i minorenni di Catania hanno disposto accertamenti sui telefoni cellulari sequestrati agli indagati fermati. Si cercano contatti ed eventuali video nei loro smartphone e per accertare a quale ‘cella telefonica’ erano agganciati quando il fatto è stato compiuto.