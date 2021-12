Catania. Tragico scontro auto- camion sulla SS114: perde la vita il noto politico Gaetano Benincasa

Tragico incidente nella tarda serata di ieri, nello scontro tra un’auto ed un mezzo pesante, un 44enne, molto noto in politica è deceduto

È accaduto poco prima delle 20 sulla SS114 Orientale Sicula, all’altezza del km 112,850 nella zona Vaccarizzo-Villaggio Delfino, in territorio di Catania. La vittima è Gaetano Benincasa, di 44 anni, originario di Palagonia, ma residente a Chiaramonte Gulfi. Lascia moglie e un figlio.

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne era ala guida della sua auto, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un camion che veniva dalla direzione opposta. Il terribile impatto non ha dato scampo al sindacalista che è morto sul colpo.

Benincasa, era un politico e sindacalista molto conosciuto nel calatino e attualmente ricopriva la carica di vice segretario regionale della Confederazione Italiana federazioni autonome. Tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sulle bacheche dei social network.