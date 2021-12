Malore improvviso a scuola: ragazzina 12enne muore in ospedale per emorragia cerebrale

Una ragazzina di appena 12 anni, tre giorni dopo un malore improvviso avuto mentre era a scuola, è morta in ospedale colpita da emorragia cerebrale

Alle nove del mattino di venerdì 17 dicembre un dolore acuto e improvviso ha colpito la bambina mentre era a scuola, poi la richiesta di aiuto ai compagni di classe quando stava per iniziare l’ora di ginnastica: “Ho un forte mal di testa”. Subito dopo la ragazzina è stata trasferita in ospedale dove ieri sera, attorno alle 20 è stata dichiarata morta. La causa del decesso è quasi certamente imputabile ad un’emorragia cerebrale.

La vittima di questa tragedia è una studentessa di 12 anni di origini cinesi, che frequentava la scuola media Malaparte di via Baldanzi a Prato, in provincia di Firenze, morta ieri sera all’ospedale pediatrico Meyer dove era stata ricoverata già in gravissime condizioni lo scorso venerdì.



La dodicenne era seduta in classe e stava conversando con alcune sue compagne nella palestra della scuola, in attesa che iniziasse l’ora di educazione fisica, quando improvvisamente ha accusato un forte mal di testa, si è accasciata e ha perso i sensi.

Il docente che era in classe avrebbe effettuato alcune manovre di rianimazione, in collegamento telefonico con la centrale di primo soccorso in attesa dell’ambulanza del 118 che è arrivata pochi minuti dopo. Il medico che era a bordo del mezzo sanitario si sarebbe subito accorto della gravità delle condizioni della 12enne ed ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che è atterrato in un parcheggio nelle vicinanze della scuola. Quindi la bambina è stata trasportata all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer di Firenze, dove è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di rianimazione.

I medici non sono intervenuti chirurgicamente sulla ragazzina perché la sue condizioni apparivano troppe delicate e l’entità della perdita di sangue era troppo grave e profonda. Purtroppo dopo tre giorni, alle 20 di ieri sera è stata dichiarata morta.