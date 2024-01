C’è l’accordo tra Russia e Ucraina per un nuovo scambio di centinaia di prigionieri 

Mosca e Kiev dopo le polemiche sull’abbattimento dell’aero russo che avrebbe avuto a bordo 65 soldati ucraini, annunciano un nuovo scambio di centinaia di prigionieri di guerra

La Russia ha confermato lo scambio: “non interromperà gli scambi di prigionieri” di guerra con l’Ucraina, assicurato il presidente russo, Vladimir Putin, come riporta Ria Novosti.

“Faremo di tutto per riportare tutti a casa”. E’ quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video diffuso dopo che Ucraina e Russia hanno annunciato un nuovo scambio di prigionieri che ha coinvolto centinaia di militari. “Oggi siamo riusciti a liberare altri 207 ucraini dalla prigionia russa, 180 soldati e sergenti, 27 ufficiali. Quasi la metà sono della difesa di Mariupol – dice Zelensky nel messaggio diffuso dalla presidenza ucraina – E’ già il cinquantesimo scambio durante la guerra. In totale siamo riusciti a far tornare a casa 3.035 persone. E faremo di tutto per riportare indietro tutti. Non ci siamo dimenticati di nessuno”. Il ministero della Difesa russo ha reso noto che lo scambio ha interessato 195 suoi soldati.