Champions League. Milan-Napoli: ecco dove vederla in TV, orario, notizie e pronostico

Milan e Napoli si affrontano nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il calcio d’inizio è alle 21:00 di mercoledì 12 aprile 2023

Milan e Napoli si sono affrontate la settimana scorsa al Maradona in un match vinto con un perentorio 0-4 dai rossoneri, che però nell’ultimo turno di Serie A non sono andati oltre lo 0-0 con l’Empoli. Discorso diverso per gli azzurri che si sono rimessi in carreggiata espugnando il campo del Lecce. Sarà dunque una partita dal risultato imprevedibile, anche se un pareggio, almeno in questa gara di andata, potrebbe essere un risultato accettato da ambedue le formazioni, che si giocherebbero tutto nella partita di ritorno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Con Kalulu ancora fuori dai giochi, Stefano Pioli dovrebbe preferire la brillantezza di Thiaw all’esperienza di Kjaer in difesa. Conferma dal primo minuto per Calabria, con Theo inamovibile sulla corsia di sinistra. A centrocampo ci saranno ancora Bennacer e Tonali, mentre si rivedranno dall’inizio Brahim, Leao e Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti dovrà rinunciare all’infortunato Simeone e affiderà l’attacco a Raspadori, sperando comunque in un recupero in extremis di Osimhen. Per il resto, sarà il solito Napoli con Lozano preferito a Politano nel tridente e Zielinski che la spunterà su Elmas in mezzo al campo. Sulla fascia sinistra Mario Rui dovrebbe vincere il ballottaggio con Olivera.

IL PRONOSTICO

Due italiane che si incontrano in Champions League è cosa rarissima, dunque prevedere il risultato finale è davvero difficile, soprattutto dopo quanto accaduto due giorni fa con il sorprendete 0-4 inflitto dal Milan al Napoli. Dunque un pareggio è il risultato più probabile.