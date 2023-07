“Chiamatemi Ferdinandea”, mancano pochi giorni alla prima: ecco dove acquistare i biglietti

Procede la prevendita dello spettacolo “Chiamatemi Ferdinandea”, la nuova leggenda musicale scritta e diretta da Salvatore Monte

L’opera andrà in scena a Sciacca dal 3 al 6 Agosto nell’affascinante spiaggia di Contrada Muciare. Oltre al servizio di prenotazione telefonica dei biglietti, attraverso chiamata diretta o WhatsApp sarà possibile, già di domani, usufruire del Botteghino per il ritiro o l’acquisto di nuovi biglietti.

Il botteghino, con il personale a disposizione del pubblico, sarà attivo nelle giornate di Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nei locali dell’Oratorio di San Pietro, proprio accanto la parrocchia in via Porto. Il servizio sarà attivo dalle ore 19.00 alle ore 21.00