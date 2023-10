Cianciana (AG). Malore improvviso, Nicolò muore a soli 13 anni: il sindaco proclama il lutto cittadino

Un malore improvviso ha stroncato la vita a soli 13 anni di Nicolò. La piccola comunità dell’agrigentino in lutto, il sindaco: “Profondo sgomento”



Nicolò un ragazzino di appena 13 anni è morto improvvisamente a Cianciana, in provincia di Agrigento. Una tragedia per piccola la comunità dell’Agrigentino, il sindaco Francesco Martorana, ha proclamato per oggi, nel giorno in cui saranno celebrati i funerali il lutto cittadino e disposto le bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici, oltre ad invitare cittadini, commercianti e imprese a partecipare al lutto sospendendo la loro attività in occasione dei funerali in programma alle 15,30.