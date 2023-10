I numeri e i misteri della Roulette

La roulette, questa famosa ruota che per molti rappresenta l’icona stessa del gioco e del mondo dei casinò, è da sempre considerata una delle più affascinanti forme di intrattenimento al mondo. La sua storia è lunga e affonda le radici in tempi antichi, sino a giungere alla sua forma moderna che continua ancora oggi a catturare l’attenzione di giocatori e non solo: un percorso ricco di sviluppi, il suo, di invenzioni e leggende spesso anche misteriose e curiose che proveremo qui a ripercorrere insieme.

La storia della roulette è un viaggio affascinante che attraversa varie epoche: si narra che il primo antenato di questo gioco sia stato inventato dai romani e appartenga quindi all’epoca greco-romana. I soldati, infatti, sembra facessero inizialmente ruotare una lancia sopra i loro scudi scommettendo tra di loro sulla direzione indicata dalla punta. Successivamente gli scudi vennero rimpiazzati dalle ruote di carro e le lance da frecce: in questa evoluzione addirittura pare che ad ogni spicchio della ruota corrispondesse un settore su cui gli uomini potevano scommettere a turno. Pur essendo evidente l’applicazione ludica di questo passatempo, siamo ancora molto lontani da quella assunta dalla versione moderna.

Il vero punto di svolta nella storia della roulette si verifica nel 1655, quando il famoso scienziato francese Blaise Pascal che, tra le sue tante invenzioni , sviluppò un prototipo di roulette basato sul concetto di “moto perpetuo”. Pascal era interessato a esplorare il moto continuo senza alcuna perdita di energia, e la roulette fu uno dei risultati dei suoi esperimenti. L’innovazione iniziò a diffondersi in Francia, in Germania e a Monte Carlo. All’inizio, la roulette era un gioco prevalentemente giocato nei monasteri e nelle case nobiliari, ma alla fine, trovò la sua strada nei casinò terrestri, sino ad arrivare negli Stati Uniti. Qui, però, la roulette debuttò con una differenza significativa: gli americani introdussero una versione con doppio zero, mentre quella originariamente creata da Pascal aveva un solo zero. Questa differenza ha portato alla distinzione tra roulette europea (o francese) e roulette americana, le due principali varianti che oggi è possibile trovare anche sulle maggiori piattaforme di gioco online.

La roulette non è, tuttavia, solo un gioco famoso con una lunga storia, ma è anche circondato da misteri e suggestioni. Si dice, ad esempio, che la somma dei numeri sulla ruota porti alla minacciosa cifra di 666, un numero associato a credenze superstiziose e leggende. Per rimanere in tema, alcuni raccontano storie di anime vendute al diavolo per ottenere i segreti della roulette, contribuendo a creare un’atmosfera misteriosa intorno al gioco.

Grazie a queste leggende e storie misteriose, ma soprattutto per essere il simbolo stesso del gioco nelle sue diverse declinazioni, la roulette ha da sempre un posto speciale nell’immaginario popolare. È un gioco che continua a catturare l’immaginazione di giocatori e curiosi di tutto il mondo, sia nella sua versione più classica che in quella più recente online.

La roulette, insomma, è sì un gioco famoso e apprezzato, ma anche molto di più. È una fusione unica di storia, scienza, fascino e mistero. La sua evoluzione, partendo dai giochi rudimentali dell’antichità fino a diventare un’iconica attrazione nei casinò di tutto il mondo, è una testimonianza del potere duraturo del gioco e della sua “magia” intrinseca.