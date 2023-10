Malore improvviso: 35enne che lavorava per AstraZeneca muore nel sonno mentre è in vacanza

Un malore improvviso lo ha colto nel sonno mentre era in vacanza: muore un 45enne che lascia la moglie con la quale si era sposato da circa tre mesi

La vittima è Giuseppelia Sola, di 35 anni originario della Calabria, ma residente da tempo a Tortona con la moglie con la quale si era sposato a luglio. Secondo quanto trapelato dalle prime informazioni, l’uomo era arrivato da poche ore nel Galles in Inghilterra per una vacanza insieme ad alcune amici, ma durante la notte tra sabato 28 e domenica 29, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Giuseppelia Sola, lavorava per una nota azienda multinazionale biofarmaceutica la “Long Acting Antibodies Account Specialist at AstraZeneca” , come si legge sul suo profilo Linkedin, il 35enne si definiva “Account Manager con 7+ anni di esperienza nell’Industria Farmaceutica, attualmente impegnato nel settore degli anticorpi monoclonali per COVID-19”.

Il cordoglio del Comune di Tortora. “Oggi è un giorno triste per l’intera comunità tortorese, perdiamo un nostro giovane concittadino, e tutti ci sentiamo disorientati, increduli di fronte a una vita che picchia decisamente forte. Giuseppelia era un ragazzo gioioso, innamorato della vita, serio, che si è distinto con professionalità nel campo della biofarmaceutica. Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, stringendoci tutti al suo dolore!”. Così scrive in una nota sui social il Comune di Tortora, esprimendo cordoglio alla famiglia.