Ragusa. RaiUno trasmette in diretta  la S.Messa dalla Cattedrale di S. Giovanni Battista del Pontificale della Solennità di Ognissanti

Il Vescovo, mons. Giuseppe La Placa presiederà domani mattina, in diretta televisiva nazionale su RaiUno, dalla Cattedrale di san Giovanni Battista, il Pontificale della Solennità di Ognissanti

Per esigenze televisive, l’ingresso dei fedeli sarà ammesso fino alle ore 10.15,.dalla porta laterale del sagrato lato San Giovanni e dal portone di corso Vittorio Veneto.

Il portone di corso Italia resterà, infatti, chiuso perché la navata laterale del SS. Sacramento è occupata dai mezzi della RAI Tv.

𝐀𝐥𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐬𝐮 𝐑𝐀𝐈 𝟏



– Prima di entrare in chiesa si prega di spegnere i cellulari.

– Si entra in Chiesa dalla porta laterale del sagrato lato San Giovanni e dal portone di c.so V. Veneto.

– Il portone di c.so Italia resta chiuso in quanto la navata laterale del SS. Sacramento è occupata dai mezzi della RAI.

– Alle ore 10.30 tutti i fedeli devono essere già seduti nel proprio posto, i fedeli rimasti in piedi possono sistemarsi nella navata laterale di San Giovann.

– Iniziata la Santa Messa non ci si può spostare da un posto all’altro.

– Non si può sostare nel transetto lato destro e lato sinistro e nella navata laterale del SS. Sacramento.



– La Santa Comunione la si riceve mettendosi in fila indiana nella navata centrale e ritornando al proprio posto per essa.

– I turisti non possono visitare la Chiesa.

Le foto di Savo Bracchitta l’esterna ob van Napoli 3.