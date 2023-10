Cina accusa Israele: “La causa del conflitto è l’ingiustizia contro i palestinesi”

“Per risolvere la questione palestinese bisogna riprendere i colloqui di pace autentici il più presto possibile e nel realizzare i diritti legittimi della nazione palestinese, risolvendo così un’ingiustizia”



Lo ha detto il capo della diplomazia cinese Wang Yi in conferenza stampa con l’omologo Ue Josep Borrell. “Il conflitto tra Hamas e Israele – ha aggiunto Wang- ha dimostrato che l’unica via sono i negoziati e il rispetto dei diritti legittimi dei palestinesi. La Cina invita a dare prova di moderazione, ad allentare le tensioni quanto prima e a prevenire un’espansione del conflitto”, ha concluso Wang, per il quale è prioritario garantire la sicurezza dei civili e gli aiuti per “evitare una grave crisi umanitaria a Gaza”.