Francia, 20enne ceceno al grido di ‘Allah Akbar’ uccide insegnante in un liceo e ferisce diverse persone: arrestato

Un giovane ha ucciso un insegnante con un coltello in un liceo di Arras, nel nord della Francia, urlando “Allah Akbar”

Lo riferisce Bfm-Tv, confermando inoltre che ci sarebbero diversi feriti. L’aggressore viene descritto come un giovane di circa 20 anni, di origine cecena, che è stato arrestato insieme al fratello, come si legge sul sito de Le Figaro. Il presunto aggressore prima dell’attacco avrebbe gridato “Allah Akbar”, e poi con un coltello ha pugnalato a morte un insegnante e ferito diverse persone in un liceo di Arras. il giovane infine è stato fermato dalle forze dell’ordine.

La notizia è stata confermata su X (ex-Twitter) dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. Il prefetto ha reso noto che due delle persone ferite sono in condizioni gravi. Le indagini sono in corso, al momneto non si conoscono le motivazioni del gesto o se siano legati dei fatti in corso nelle Striscia di Gaza.