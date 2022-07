Cinque idee innovative per gestire al meglio la tua attività

Gestire un’attività nel 2022 è molto diverso da come lo era solo 10 o 20 anni fa, il linguaggio del commercio, le regole della comunicazione ed i tools a disposizione degli imprenditori: tutto è cambiato, ma non preoccupatevi, ecco a cosa fare più attenzione

1. Pubblicità

La pubblicità è l’anima del commercio ed oggi le strategie comunicative devono essere al passo con i tempi per essere efficaci. Per prima cosa, quando si parla di pubblicità, è bene che decidiate su quali vettori puntare in base alla tipologia di attività che volete promuovere: internet ormai domina in questo campo, ma dovete sempre riflettere su come colpire il target di pubblico che vi interessa. Non puntate necessariamente alla grande campagna pubblicitaria dai costi esorbitanti: spesso vi renderà di più, in termini di profitto, una pubblicità meno appariscente (e meno costosa), ma ben pensata e veicolata negli ambienti reali o virtuali dove c’è una maggiore concentrazione del vostro target di possibile clientela.

2. Location/Accoglienza

Non tutte le attività ne hanno bisogno, è vero. Ma se la vostra attività rientra in quelle dove i vostri clienti devono fisicamente “venirvi a trovare”, allora ricordate sempre che anche l’occhio vuole la sua parte. Un ambiente ben arredato e pulito con personale disponibile, competente ed educato è quello che serve per convincere il cliente a darvi la sua fiducia. Come in tutti i contesti però, risulta fondamentale non esagerare: essere accoglienti non significa essere servili né “assaltare” il cliente appena entrato. D’altra parte, “arredare bene” significa anche capire quando fermarsi: un ambiente di lavoro deve esprimere il giusto mix di serietà (ma mai austerità) e tranquillità, così da mettere qualsiasi tipo di cliente a proprio agio.

3. Gestione fiscale

La gestione fiscale è spesso noiosa, ma è parte fondamentale di ogni attività ed impresa, per questo è importantissimo sapere a chi rivolgersi. Oggi la tecnologia permette di evitare di cercare un professionista (i cui servizi, spesso, sono molto più limitati) da cui dover anche fare la fila per ricevere assistenza. Al suo posto, infatti, potete scegliere una soluzione innovativa ed efficiente, che comprende: un consulente esperto a voi dedicato (reperibile telefonicamente e via chat), gestione di ogni tipo di obbligo previsto dalla legge (apertura P.Iva, dichiarazione redditi ecc..) ed accesso alla piattaforma da PC e mobile, per monitorare l’andamento del business ogni volta che lo desiderate.

4. Presenza online

Nel 2022 essere presenti sul web è fondamentale! Ricordatevi di essere presenti sui social con delle pagine della vostra attività e magari di avere un vostro personale sito web. Ricordate però anche che non c’è nulla di peggio di pagine e siti abbandonati a sé stessi per mesi ed anni! Interagite con la vostra clientela, aggiornate regolarmente i contenuti e mettete sempre al corrente i clienti che vi seguono di ogni novità circa la vostra attività, ma come sempre, non esagerate o rischierete di annoiare chi ha deciso di seguirvi sui social.

5. Ritmi adeguati

Sì, questo più che un consiglio su come gestire l’attività è un consiglio che riguarda su come “vivere” l’attività. Impegnarsi nel lavoro è importante, ma sforzarsi oltre i propri limiti a lungo andare avrà solo ripercussioni negative su voi stessi e sulla vostra attività. Quindi non fate tutto da soli e non abbiate paura di affidarvi ad altri quando sentite di essere al limite! Ricordate sempre che lavorate per vivere, non vivete per lavorare! Se lo terrete a mente riuscirete sicuramente ad essere più felici a lavoro e quindi molto più produttivi nella vostra attività!